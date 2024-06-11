Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-полузащитник сборной России стал тренером «Урала»

В тренерский штаб «Урала» вошел экс-футболист Олег Шатов

close
100%
РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Олег Шатов войдет в тренерский штаб ФК «Урал». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Клуб объявил о назначении нового главного тренера – им станет Евгений Аверьянов. Новый наставник команды — воспитанник уральского футбола, его первым клубом был «Трубник» из Каменска-Уральского. С 1998 по 2008 год выступал за «Урал», после чего завершил карьеру.

Его ассистентом станет бывший главный тренер «Уфы» Сергей Томаров. Также помогать Аверьянову будет экс-полузащитник «Урала» и сборной России Олег Шатов. Он начинал в мини-футболе, а его профессиональная футбольная карьера стартовала в «Урале», который стал для него и последним клубом — Шатов закончил играть в 2023 году.

При этом значительную часть карьеры он провел в «Зените», с которым трижды стал чемпионом России и по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. В активе Шатова 28 матчей за национальную команду, в которой он забил два мяча.

В минувшем сезоне «Урал» возглавлял Виктор Гончаренко. Он был отправлен в отставку после поражения в первом стыковом матче от тольяттинского «Акрона». Сменивший его в качестве исполняющего обязанности Евгений Аверьянов помог команде победить в ответной встрече, но по сумме двух игр «Урал» все же потерпел поражение и вылетел в Первую лигу. Несмотря на это, Аверьянову доверено руководить командой в новом сезоне.

Ранее стало известно, что вратарь Песьяков может быть оштрафован на 1 млн за шутку о взятке от «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами