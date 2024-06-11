Экс-полузащитник сборной России стал тренером «Урала»

Бывший полузащитник сборной России Олег Шатов войдет в тренерский штаб ФК «Урал». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Клуб объявил о назначении нового главного тренера – им станет Евгений Аверьянов. Новый наставник команды — воспитанник уральского футбола, его первым клубом был «Трубник» из Каменска-Уральского. С 1998 по 2008 год выступал за «Урал», после чего завершил карьеру.

Его ассистентом станет бывший главный тренер «Уфы» Сергей Томаров. Также помогать Аверьянову будет экс-полузащитник «Урала» и сборной России Олег Шатов. Он начинал в мини-футболе, а его профессиональная футбольная карьера стартовала в «Урале», который стал для него и последним клубом — Шатов закончил играть в 2023 году.

При этом значительную часть карьеры он провел в «Зените», с которым трижды стал чемпионом России и по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. В активе Шатова 28 матчей за национальную команду, в которой он забил два мяча.

В минувшем сезоне «Урал» возглавлял Виктор Гончаренко. Он был отправлен в отставку после поражения в первом стыковом матче от тольяттинского «Акрона». Сменивший его в качестве исполняющего обязанности Евгений Аверьянов помог команде победить в ответной встрече, но по сумме двух игр «Урал» все же потерпел поражение и вылетел в Первую лигу. Несмотря на это, Аверьянову доверено руководить командой в новом сезоне.

Ранее стало известно, что вратарь Песьяков может быть оштрафован на 1 млн за шутку о взятке от «Зенита».