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Кузяев сравнил чемпионат Франции и РПЛ

Футболист Кузяев: уровень чемпионата Франции выше РПЛ

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Le Havre AC

Уровень футбола в чемпионате Франции выше, чем в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в эфире «Матч ТВ» заявил российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев.

«Разница между российским чемпионатом и французским ощутима. Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей, единоборств», — сказал футболист.

Кузяев также рассказал об адаптации во Франции. Он отметил, что ему очень помогают дружелюбные партнеры по команде. Кроме того, клуб нашел ему квартиру с видом на Ла-Манш, в которой он проживает.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. В прошедшем сезоне чемпионата Франции Кузяев провел 30 матчей, забив два мяча и отдав две результативные передачи.

В турнирной таблице Лиги 1 «Гавр» занял 15-е место, сохранив прописку на будущий сезон.

Ранее Кузяев заявил, что у Сафонова получится проявить себя в «ПСЖ».

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