Талалаев уволен из «Химок»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев отправлен в отставку. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

По информации источника, причиной увольнения тренера стала его позиция по поводу усиления команды в летнее трансферное окно — Талалаев не хотел, чтобы игроки приходили в клуб без его согласия, что возмутило руководство клуба.

По итогам первенства Первой лиги подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо» заработали прямые путевки в Российскую премьер-лигу на сезон-2024/25. Химчане выиграли турнир, набрав по итогам 34 туров 66 очков, опередив дагестанский клуб на пять баллов.

Судьба чемпионства в РПЛ решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

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