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Суд проведет новое заседание о распределении медалей командного турнира ОИ-2022

CAS 12 июня проведет слушания по апелляциям ОКР РФ по делу фигуристки Валиевой

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Eloisa Lopez/Reuters

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) проведет слушания о перераспределении медалей командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщила журналистка Кристин Бреннан.

Слушание пройдет 12 июня. Ожидается, что на нем CAS будет рассматривать отдельные апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), выразившего протест перераспределению наград турнира.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова за один день лишилась 16 тысяч подписчиков.

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