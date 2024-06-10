Стало известно, кто прокомментирует матч-открытие Евро-2024

Комментатор Роман Нагучев будет работать на матче открытия чемпионата Европы 2024 года в Германии. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат Европы 2024 года стартует в Мюнхене 14 июня матчем сборных Германии и Шотландии. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финальной игре Евро-2020 итальянцы на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в серии пенальти переиграли национальную команду Англии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее стало известно, кем «Спартак» может заменить Александра Соболева.