Гвардиола отказался возвращаться в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, работавший с 2008 по 2012 год в «Барселоне», заявил инсайдеру Фабрицио Романо, что не будет больше работать в каталонском клубе.

«Да, дверь закрыта», — заявил Гвардиола.



С 2013 по 2016 год испанец работал в мюнхенской «Баварии». С 2016 года Гвардиола трудится в «Манчестер Сити».

19 мая «Манчестер Сити» обыграл «Вэст Хэм Юнайтед» в 38-м туре чемпионата Англии и завоевал золотые медали сезона-2023/24 в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась со счетом 3:1. В составе «горожан» голами отметились Фил Фоден, который оформил дубль на 2-й и 18-й минутах игры, и Родри, который отличился на 59-й минуте. Единственный гол в составе «Вэст Хэма» оформил Мохаммед Кудус на 42-й минуте.

25 мая «Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии — 1:2.

Ранее стало известно, кто может заменить «Реал» на клубном чемпионате мира.