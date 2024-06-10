Стало известно, кто может заменить «Реал» на клубном чемпионате мира

Международная федерация футбола (ФИФА) может рассмотреть три команды в качестве замены мадридскому «Реалу» на клубном чемпионате мира 2025 года.

По информации издания Relevo, вместо испанской команды могут быть приглашены «Ливерпуль», «Аякс» или «Барселона». Согласно клубному рейтингу ФИФА, первым среди указанных команд идет «Ливерпуль», однако чиновники могут заменить испанскую команду на другого представителя Ла Лиги, коим является «Барселона».

10 июня главный тренер испанской команды Карло Анчелотти заявил, что «Реал» отказался от участия в клубном ЧМ из-за маленьких призовых. В заявлении пресс-службы клуба сказано, что слова итальянского специалиста об отказе от турнира были неверно интерпретированы.

Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Действующим чемпионом мира среди клубов является английский «Манчестер Сити». Отметим, что «сливочные» завершили сезон-2023/24 победой в Лиге чемпионов. В финальном матче, который прошел 1 июня, «Реал» со счетом 2:0 одолел дортмундскую «Боруссию». Также клуб стал чемпионом Испании, опередив на десять очков каталонскую «Барселону».

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