Юрист бывшей жены Сафонова направил заявление в «ПСЖ»

Юрист Максим Шилов направил заявление во французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» от имени бывшей жены вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Об этом Шилов сообщил РИА Новости.

«Мы обратились в «ПСЖ» с соответствующими заявлениями, раскрыть их содержание я не могу. Ответа от французского клуба пока не было, но прошло не так много времени. Кроме того, обратились в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по городу Москве на личный прием к руководству. Связано это с тем, что действия службы, на наш взгляд, неполные. Полагаю, более полная информация будет на следующей неделе», — сказал Шилов.

Ожидается, что этим летом Матвей подпишет контракт с «ПСЖ». При этом 7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышающей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии. Позднее Сафонов вернулся в Россию.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

Ранее Черчесов заявил, что Сафонову будет тяжело конкурировать в «ПСЖ».