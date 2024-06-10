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Главный тренер «Химок» готов к переговорам с Дзюбой

Тренер Талалаев заявил, что не возьмет Дзюбу в «Химки» без личной беседы

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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Химках», если согласует это с главным тренером команды Андреем Талалаевым. Об этом специалист заявил в интервью «Матч ТВ».

«Мы всегда готовы к переговорам. В футбольном мире мой телефон знает каждый. Как вы можете убедиться, даже здесь, в отпуске, я всегда доступен для звонка. Но Дзюба мне не звонил. Без личной беседы я не беру ни одного игрока в команду. И если игрок будет заведен без моего ведома, то единственное, что он будет делать, — бегать в стороне. Иной выход — придется менять тренерский штаб. Поэтому вариантов событий не так много», — констатировал Талалаев.

Дзюба по итогам минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В СМИ отмечалось, что инвестор «Химок» Туфан Садыгов симпатизирует Дзюбе как футболисту. При этом сам Артем придерживается версии, что его переход в «Торпедо» в 2023 году сорвался из-за позиции Талалаева, руководившего командой в тот момент и приглашавшего игрока на просмотр.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

Ранее тренер «Ариса» Шпилевский заявил, что не хочет видеть в команде Дзюбу и Джикию.

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