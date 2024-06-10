Черчесов рассказал, с какой проблемой Сафонов столкнется в «ПСЖ»

Российскому вратарю Матвею Сафонову будет тяжело конкурировать с основным голкипером французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммой. Такое мнение в эфире «Матч ТВ» выразил бывший главный тренер сборной России, наставник национальной команды Казахстана Станислав Черчесов.

«Я думаю, что он готов к Европе. Другое дело, что это «ПСЖ». И там есть Доннарумма. А сдвинуть лучшего игрока Европы — это непростая задача. Какие перспективы, сколько он там будет играть… Такое можно сказать, только находясь внутри и зная, о чем говорили, о чем договаривались», — констатировал Черчесов.

Ожидается, что этим летом Матвей подпишет контракт с «ПСЖ». При этом 7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышающей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии. Позднее Сафонов вернулся в Россию.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

Ранее Шалимов заявил, что Сафонов может вытеснить Доннарумму из основы «ПСЖ».