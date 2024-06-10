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Карпин не исключил, что уйдет из сборной

Тренер сборной России Карпин допустил свой уход из команды

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не исключил, что в ближайшем будущем покинет команду. Об этом он сказал в интервью «Чемпионату».

Специалист отметил, что предложения о новом контракте ему пока не поступало. При этом он предварительно общался на эту тему с президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым. Карпин подчеркнул, что речь идет о многих нюансах, в том числе о сроке действия соглашения и о тренерском штабе. Кроме того, он напомнил, что остается главным тренером «Ростова» и вопрос совмещения постов в клубе и сборной по-прежнему актуален.

7 июня сборная России в выездном товарищеском матче разгромила национальную команду Белоруссии. По словам Карпина, эта игра может стать для него последней во главе российской сборной.

«И теоретически, и практически он мог быть последним», — констатировал тренер.

Валерий Карпин возглавил сборную России в 2021 году, его текущий контракт рассчитан до конца июля 2024 года. При этом изначально он покинул «Ростов», отказавшись от совмещения должностей. Однако в марте 2022 году Карпин вернулся в клуб и с тех пор работает и в сборной, и в «Ростове».

Ранее тренер Точилин назвал Семака тем, который может заменить Карпина в сборной.

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