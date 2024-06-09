Стала известна главная цель «Спартака» в межсезонье

Московский «Спартак» в летнее трансферное окно намерен бросить все силы, чтобы приобрести вингера. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, руководство красно-белых активно ведет поиски игрока, способного на креативные действия на чужой половине поля. В шорт-листе столичной команды уже есть несколько игроков из Южной Америки.

«Спартак» занял пятое место в Российской премьер-лиге, набрав 50 очков в 30 турах, а также остановился в шаге от выхода в Суперфинал Кубка России, уступив калининградской «Балтике» в финале Пути регионов (0:1).

По ходу сезона руководство красно-белых отправило в отставку Гильермо Абаскаля. В качестве исполняющего обязанности главного тренера сезон завершал Владимир Слишкович, а 16 мая красно-белые объявили о назначении на этот пост Деяна Станковича.

Ранее Александр Мостовой назвал идеальную замену Квинси Промесу для «Спартака».