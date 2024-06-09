Мостовой назвал идеальную замену Промесу для «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью «РБ Спорт» заявил, что полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков мог бы стать лучшей заменой нидерландцу Квинси Промесу, который из-за уголовного дела не сможет играть за «Спартак» с 2024 года.

«После потери Промеса некому создавать моменты. Глушенков мог бы его идеально заменить, но он уже не в «Спартаке». Не думаю, что «Локомотив» захочет его отпустить», — заявил Мостовой.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».

Ранее Денис Глушаков оценил шансы возвращения Квинси Промеса в «Спартак».