«Зенит» призвали давать шанс российским футболистам

Бывший футболист петербургского «Зенита» Игорь Зазулин призвал тренерский штаб сине-бело-голубых давать больше шансов воспитанникам клуба и российским футболистам в целом. Слова Зазулина приводит Legalbet.

«Мне кажется, что, пока наши клубы не играют в еврокубках, «Зениту» нужно дать шанс своим воспитанникам и молодым российским футболистами, иначе они никак и никогда не раскроются. Раз ребят держат в команде, не отдают в аренды, значит, им нужно периодически давать шанс в первой команде», — сказал Зазулин.

При этом бывший футболист «Зенита» признал, что в минувшем сезоне тренерский штаб Сергея Семака не обладал большими возможностями для того, чтобы ротировать состав, так как борьба за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) длилась до последнего тура.

«Трудно представить, что в такой ситуации Семак возьмет и поставит условного Дмитрия Васильева (19-летнего опорника. — «Газета.Ru») в матче против «Ростова» или «Краснодара». В этом плане я прекрасно понимаю Сергея Богдановича», — сказал Зазулин.

Однако игрок отметил, что «Зенит» обладает большими внутренними ресурсами (в том числе и развитой академией), которые позволяют внедрять молодых российских футболистов в основной состав.

В минувшем сезоне «Зенит» в последнем туре обеспечил себе золотые медали РПЛ. Эта победа в чемпионате стала шестой подряд для петербургского клуба.

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