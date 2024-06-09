«Зенит» обвинили в плохом отношении к российскому футболисту

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев мог бы усилить «железнодорожников». По мнению Наумова, тренерский штаб сине-бело-голубых не предоставляет Сергееву столько игрового времени, сколько он заслуживает. Слова экс-президента «Локомотива» приводит Legalbet.

«Из всех вариантов, которые сейчас рассматривает «Локомотив» на позицию форварда, меня больше всего привлекает Сергеев. В «Зените» он все-таки не получает то количество игровой практики, которое заслуживает футболист такого уровня», — сказал Наумов.

Бывший президент «Локомотива» подчеркнул, что Сергеев мог бы раскрыть весь свой потенциал в составе красно-зеленых. По мнению Наумова, форвард обладает креативным мышлением, большой физической мощью и скоростью, что позволяет ему быстро ориентироваться в ситуациях и реализовывать моменты.

«Я думаю, что Сергеев хорошо подойдет под тактику Михаила Галактионова. Он был бы очень хорошим вариантом на позицию форварда для «Локомотива», — сказал Наумов.

В минувшем сезоне Сергеев принял участие в 39 матчах «Зенита» во всех турнирах и записал на свой счет 11 голов и пять передач.

Контракт нападающего с сине-бело-голубыми истекает летом 2025 года.

Ранее бывший нападающий «Реала» подписался на «Зенит» в соцсетях.