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Форвард «Барыса» рассказал о страхах жены после обмена в Казахстан

Нападающий «Барыса» Кодола: жена немного испугалась после обмена

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Нападающий Владислав Кодола, который был в конце мая обменян из минского «Динамо» в казахстанский «Барыс» из Астаны, рассказал о своих эмоциях от этой сделки.

«Буду в процессе изучать казахстанский язык. Начинается новый этап в карьере, новая страна, новые люди, буду проникаться всем этим. Жена сначала с удивлением отреагировала. Может, даже небольшой страх был, потому что думала, останемся в России или Беларуси. Я ей объяснил, что в этом нет ничего страшного. Там все так же, как и везде», — приводит слова форварда Legalbet.

Хоккеист отметил, что не боится перемен, а свой переход воспринимает как новый и интересный этап карьеры. В данный момент они с супругой готовятся к переезду, изучая все о новом месте.

В прошлом сезоне Кодола провел в составе «Динамо» из Минска 45 матчей, набрав в них 14 (3+11) очков. Белорусский клуб по итогам регулярного чемпионата занял восьмое место в Западной конференции и уступил в серии первого раунда плей-офф московскому «Динамо». «Барыс» остался последним на Востоке, не попав в Кубок Гагарина.

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