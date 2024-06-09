Стали известны самые дорогие российские футболисты

Полузащитник «Монако» Александр Головин стал самым дорогим российским футболистом по версии портала Transfermarkt.

По его оценке, стоимость 28-летнего игрока составляет €30 млн. На второй строчке рейтинга располагается голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, чья стоимость оценивается в €20 млн. Третью строчку рейтинга с результатом €18 млн занимает Арсен Захарян, выступающий за «Реал Сосьедад».

7 июня сборная России провела товарищескую игру с командой Белоруссии. Встреча, которая прошла в Минске, завершилась со счетом 4:0 в пользу сборной России.

В составе российской команды точными ударами отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин, а также Федор Чалов, который оформил дубль.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее Матвею Сафонову предрекли место основного вратаря «ПСЖ».