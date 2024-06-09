Сафонову предрекли место основного вратаря «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в интервью «РБ Спорт» заявил, что голкипер Матвей Сафонов может занять место основного вратаря «Пари Сен-Жермен».

По его мнению, в игре на линии россиянин ничуть не уступает итальянцу Джанлуиджи Доннарумме.

«Матвей в раме, на мой взгляд, не уступает Доннарумме. Возможно, даже превосходит его. Важно убрать все вещи, которые приводят к ошибкам, потому что при таком конкуренте права на ошибку не дадут», — заявил Шалимов.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышающей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии. Позднее Сафонов вернулся в Россию.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Сергея Бобровского лучшим вратарем мира.