«Зенит» может купить экс-форварда «Реала»

Петербургский «Зенит» может приобрести бывшего нападающего мадридского «Реала» Луку Йовича. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в Twitter.

По информации источника, 23-летний серб, выступающий в данный момент за «Милан», взял паузу в общении с руководством «россонери» по вопросу подписания нового контракта, так как хочет лучше понять свою роль в новом проекте. «Зенит» вместе с несколькими командами из Саудовской Аравии уже обращались к представителям игрока, однако до конкретного предложения дело не дошло.

Вместе с Кубком России «Зенит» по итогам прошлого сезона выиграл чемпионат и Суперкубок страны.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее сообщалось, что в «Арисе» не хотят видеть в команде Артема Дзюбу и Георгия Джикию.