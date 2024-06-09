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Агент игрока «Атлетико» ответил на слухи о «Спартаке»

Агент игрока «Атлетико» Депая ничего не слышал об интересе «Спартака»

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GlobalLookPress

Агент Себастьян Ледюр, представляющий интересы нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая, рассказал, существует ли возможность перехода нидерландского футболиста в московский «Спартак». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Спартак»? Пока ничего не слышал от этого клуба», — сказал Ледюр.

Контракт 30-летнего Депая с «Атлетико» заканчивается 30 июня 2024 года. В сезоне Ла Лиги — 2023/24 нидерландский футболист провел 23 матча, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Депай — друг нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который находится в ОАЭ из-за уголовного дела.

«Спартак» занял пятое место в Российской премьер-лиге, набрав 50 очков в 30-ти турах, а также остановился в шаге от выхода в Суперфинал Кубка России, уступив калининградской «Балтике» в финале Пути регионов (0:1). По ходу сезона руководство красно-белых отправило в отставку Гильермо Абаскаля. В качестве исполняющего обязанности главного тренера сезон завершал Владимир Слишкович, а 16 мая красно-белые объявили о назначении на этот пост Деяна Станковича.

Ранее «Спартак» призвали отказаться от трансферов.

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