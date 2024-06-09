Кафельников рассказал, сможет ли Андреева удачно выступить на Олимпиаде

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников выразил мнение, что у 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой может получиться удачное выступление на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

«Публика ее любит, почему нет? Ей нравится играть на кортах «Ролан Гаррос», тем более Олимпиада уже не за горами, форму спортивную она не растеряет, так что, думаю, все будет нормально», - сказал Кафельников.

17-летняя Андреева стала самой юной за последние 27 лет полуфиналисткой «Ролан Гаррос». На этой стадии она в двух партиях уступила итальянке Жасмин Паолини (3:6, 1:6), которую недавно обыграла в двух сетах в 1/8 финала престижного грунтового турнира в Мадриде.

На стадии 1/4 финала турнира Андреева одолела белорусскую теннисистку Арину Соболенко, которая занимает второе место в мировом рейтинге.

По итогам «Ролан Гаррос» Андреева, в данный момент занимающая 38-е место в мировом рейтинге WTA, дебютирует в числе лучших 30 теннисисток планеты. До нынешнего «Ролан Гаррос» она еще ни разу не доходила даже до четвертьфиналов на турнирах Большого шлема».

Ранее выступление 17-летней Андреевой на «Ролан Гаррос» назвали невероятным.