Бывший футболист сборной России Максим Деменко объяснил, о чем говорит тот факт, что национальная российская команда выиграла три последних матча с общим счетом 16:0. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«О том, что Карпин создал хорошую дисциплину и максимально настроил ребят. Они должны понимать, что это сборная России, и к ней нужно относиться соответственно. А что касается результата – это класс наших футболистов. Он выше, чем у соперника», — заявил Деменко.

Сборная России в 2023 году обыграла сборную Кубы со счетом 8:0, а в 2024 году одержала победу над Сербией и Белоруссией с одинаковым результатом — 4:0.

В июле 2021 года Валерий Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее Карпин оригинально сообщил о пополнении в семье.