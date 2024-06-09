Романо подтвердил, что «ПСЖ» не беспокоится из-за перехода Сафонова

Руководство «Пари Сен-Жермен» уверено в том, что российский голкипер Матвей Сафонов перейдет в парижский клуб, несмотря на возникшие проблемы с выездом из России из-за долга по алиментам. Об этом на своей странице в социальной сети X написал известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышающей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии. Позднее Сафонов вернулся в Россию.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции сезона-2023/24, опередив «Монако», который занял второе место, на девять очков. В финале Кубка Франции парижане обыграли «Лион» со счетом 2:1.

Ранее Сафонову предрекли игру за женскую команду «ПСЖ».