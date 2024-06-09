«Наслаждаюсь каждой секундой»: Бобровский об игре в Кубке Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился эмоциями после победы команды в первом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги против «Эдмонтон Ойлерз». Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Интересно играть против этих ребят, этих элитных ребят. На трибунах была великолепная атмосфера. Я просто рад этой возможности и наслаждаюсь каждой секундой игры в финале. Я думаю, что сегодня все ребята в меньшинстве выкладывались на полную. Ребята подчищали отскоки на пятачке и сыграли очень продуктивно», — заявил Бобровский.

В ночь на 9 июня состоялся первый матч финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтон Ойлерз», который прошел в американском городе Санрайз. Игра завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе «Флориды» авторами голов в матче стали Картер Верхаге (4-я минута), Эван Родригес (23) и Ээту Луостаринен (60).

Бобровский оформил шатаут, отразив все 32 удара, которые были нанесены по его воротам. Он был признан первой звездой поединка.

Таким образом, «Флорида» вышла вперед в финале Кубка Стэнли — 1:0. Вторая игра серии будет проведена 11 июня также на площадке «Пантерз» в Санрайзе. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени. После этого серия на два матча переедет в Эдмонтон.

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