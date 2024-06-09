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Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции

Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции из-за боли в спине

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Dylan Martinez/Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил тренировку национальной команды из-за болей в спине. Об этом сообщает RMC Sport https://rmcsport.bfmtv.com/football/euro/euro-2024-probleme-de-dos-pour-kylian-mbappe-a-la-veille-de-france-canada_AP-202406080422.html.

СМИ отмечает, что футболист испытывает проблемы со спиной уже на протяжении нескольких дней, однако о какой-то серьезной травме речи не идет. 9 июня форварду будет проведено дополнительное медицинское обследование.

9 июня сборная Франции сыграет товарищеский матч с национальной командой Канады. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня.

Ранее Мбаппе побил рекорд Зидана.

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