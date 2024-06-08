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Немецкий теннисист Зверев резко отреагировал на вопрос о домашнем насилии

Теннисист Зверев заявил, что больше не хочет слышать об обвинениях в насилии

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Jonathan Hui/USA TODAY Sports/Reuters

Немецкий теннисист Александр зверев отреагировал на тот факт, что 7 июня немецкий суд снял с него все обвинения в домашнем насилии. Его слова передает Sport24.

«Я рад, что через четыре года все закончилось. Вот и все, мне больше нечего сказать. Я больше никогда не хочу слышать об этом снова, я не хочу, чтобы кто-то снова об этом спрашивал. И это касается всех», — сказал Зверев.

Бывшая девушка спортсмена Бренда Патеа обвинила теннисиста в насилии, заявив, что тот напал на нее в 2020 году. Изначально суд назначил Звереву штраф в размере €450 тыс., однако теннисист не согласился с подобным решением и подал апелляцию, которая была удовлетворена.

Сообщается, что адвокаты теннисиста доказали, что он не применял насилие, его бывшая возлюбленная не обращалась к врачам, а сразу после произошедшего совершила онлайн-покупки с использованием карты спортсмена.

Зверев и Патеа имеют общую дочь, которая родилась в мае 2021 года.

В 2020 году в домашнем насилии Зверева обвиняла еще одна бывшая девушка — Ольга Шарыпова. Она рассказала правоохранителям, что Зверев избивал ее в 2019 году во время турнира в Шанхае. Сам Зверев отверг все обвинения в нанесении побоев. 1 ноября 2023 года немецкое издание Bild сообщило, что Зверев был оштрафован на €450 тысяч за избиение Шарыповой.

Ранее определились финалисты мужского разряда «Ролан Гаррос».

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