Комментатор заявил, что опасность от «Флориды» исходит отовсюду

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», в комментарии для «Газеты.Ru» назвал «Флориду» соперником, с каким «Эдмонтон» еще не сталкивался в этом розыгрыше Кубка Стэнли из-за стиля игры «Пантерз».

«Эдмонтон» еще по ходу этого плей-офф, мне кажется, не сталкивался с таким атакующим напором и с таким атакующим потенциалом, потому что «Флорида» бросает отовсюду, «Флорида» давит отовсюду, у нее опасность исходит отовсюду. «Эдмонтон» против таких команд не играл. «Лос-Анджелес» и близко не такая команда. «Ванкувер», ну, «Ванкувер» не столько, конечно, создавал, как «Флорида», все-таки в плане атакующей игры и постоянного давления, это разные команды. «Даллас» тоже не играет в таком стиле. То есть это все были такие довольно спокойные команды. Ну, «Лос-Анджелес», ладно, вообще выкинем отсюда. Довольно спокойные команды, что «Ванкувер», что «Даллас». С хорошей реализацией своих моментов. «Флорида» – это просто постоянное стопроцентное давление, это постоянная нагрузка, это постоянные наложения, постоянные броски, постоянная активность в чужой зоне. И вот как «Эдмонтон» справится с этим, будет интересно посмотреть, потому что здесь роль Скиннера, на мой взгляд, будет куда выше. Вот справится он с такой нагрузкой или нет», — отметил Майков.

Финальная серия Кубка Стэнли между «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» начнется в ночь на 9 июня по московскому времени и пройдет до четырех побед одной из команд.

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