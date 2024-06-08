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«Есть шутки за 300, а есть — за 100 тысяч»: игрок «Рубина» о дисквалификации

Игрок «Рубина» Безруков о штрафе: есть шутки за 300, а есть шутки за 100 тысяч

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ФК «Рубин»

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков шуткой отреагировал на тот факт, что Российский футбольный союз (РФС) на три месяца дисквалифицировал его и оштрафовал на 100 тысяч рублей за шутку после матча. Его слова приводятся в Telegram-канале «Это футбол, брат!».

«Раз уж я такой шутник, хочу рассказать вам еще одну мою шутку из сольника: есть шутки за 300, а есть шутки за 100 тысяч рублей», — заявил он.

После победы клуба из столицы Татарстана над петербургским «Зенитом» Безруков пошутил, что казанцы ждут от «Краснодара» «денежки на карту». Матч состоялся 24 апреля. Российский футбольный союз оштрафовал игрока на 100 тысяч рублей и дисквалифицировал на три месяца.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге сезона-2023/24 решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми. «Рубин» финишировал восьмым (42).

Ранее Андрей Аршавин оценил шутку игрока «Рубина» про «деньги на карту».

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