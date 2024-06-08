Стало известно, что «Флорида» сделает с «Эдмонтоном» в первом матче финала Кубка Стэнли

Комментатор Филипп Майков рассказал для «Газеты.Ru», чего стоит опасаться хоккеистам «Эдмонтона» в первом матче серии финала Кубка Стэнли против «Флориды», отметив силовой стиль «Пантерз».

«Как будет играть «Флорида»? Первый период первого матча интересно будет посмотреть. И в целом первый матч будет интересно посмотреть, потому что «Эдмонтону» нужно будет крепче держаться за свои штаны, чтобы «Флорида» их оттуда не вытряхнула. Так было в каждой игре. Каждую серию «Флорида» начинает так. Если вспомнить противостояние с «Тампой», то там за первый период хитанули всех, кого можно: Кучерова хитанули, Пойнта хитанули, Стэмкоса хитанули. По всем лидерам прошлись. Против «Бостона» в первой игре было то же самое, против «Рейнджерс» в первой игре было то же самое, когда там Трочека с Зибанежадом избили как только могли. Поэтому «Флорида» будет бить, я думаю, конкретно и Макдэвида, и Драйзайтля, и прям задача будет именно такая. Вот в первых сменах каждому накидать насколько это возможно, в рамках правил. Поэтому вот для «Эдмонтона» начало первого матча будет прям ключевым», — считает Майков.

В составе «Флорида Пантерз» выступают три российских хоккеиста: голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко. В «Эдмонтон Ойлерз» в этом сезоне нет ни одного игрока из России.

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