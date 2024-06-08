Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что «Флорида» сделает с «Эдмонтоном» в первом матче финала Кубка Стэнли

Комментатор Майков: «Флорида» может вытряхнуть «Эдмонтон» из штанов

close
100%
Marta Lavandier/AP

Комментатор Филипп Майков рассказал для «Газеты.Ru», чего стоит опасаться хоккеистам «Эдмонтона» в первом матче серии финала Кубка Стэнли против «Флориды», отметив силовой стиль «Пантерз».

«Как будет играть «Флорида»? Первый период первого матча интересно будет посмотреть. И в целом первый матч будет интересно посмотреть, потому что «Эдмонтону» нужно будет крепче держаться за свои штаны, чтобы «Флорида» их оттуда не вытряхнула. Так было в каждой игре. Каждую серию «Флорида» начинает так. Если вспомнить противостояние с «Тампой», то там за первый период хитанули всех, кого можно: Кучерова хитанули, Пойнта хитанули, Стэмкоса хитанули. По всем лидерам прошлись. Против «Бостона» в первой игре было то же самое, против «Рейнджерс» в первой игре было то же самое, когда там Трочека с Зибанежадом избили как только могли. Поэтому «Флорида» будет бить, я думаю, конкретно и Макдэвида, и Драйзайтля, и прям задача будет именно такая. Вот в первых сменах каждому накидать насколько это возможно, в рамках правил. Поэтому вот для «Эдмонтона» начало первого матча будет прям ключевым», — считает Майков.

В составе «Флорида Пантерз» выступают три российских хоккеиста: голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко. В «Эдмонтон Ойлерз» в этом сезоне нет ни одного игрока из России.

Ранее белорусский игрок «Вашингтона» заявил, что будет рассказывать об Овечкине детям.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами