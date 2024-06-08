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Смолову предсказали тренерское будущее

Силкин призвал Смолова получить лицензию на тренерскую работу

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью Legalbet заявил, что нападающий Федор Смолов вряд ли продолжит карьеру в стане бело-голубых.

«Если Смолова до сих пор не продлили, то можно утверждать, что он уходит. Вечных футболистов не бывает. Он 1990 года рождения, в следующем году ему уже 35. Надо дальше идти тренером. Это жизнь, рано или поздно надо заканчивать», — заявил Силкин.

В последнем туре РПЛ сезона-2023/24 «Динамо» со счетом 0:1 уступило «Краснодару». У «быков» и «Динамо» равное количество очков — 56. По личным встречам «Краснодар» оказался выше, поскольку одержал две победы над соперником. Соответственно, краснодарская команда стала второй, «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы столичному клубу было достаточно сыграть вничью.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», который в заключительном туре обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Подопечные Сергея Семака всего на балл опередили своих преследователей.

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