Тренер «Флориды» раскрыл особенности катания Овечкина

Российский тренер «Флориды Пантерз» Максим Иванов раскрыл, в чем заключаются особенности катания хоккеистов Александра Овечкина, Евгения Малкина, Сидни Кросби и Коннора Макдэвида. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У каждого — свой стиль движения. Есть плюсы, есть минусы — нет такого, чтобы кто-то катался идеально. Всегда есть, над чем работать. Саша катается мощно, Сид сильнее всего на коротких участках поля, хорошо работает ногами. У Жени лучше всего получается само скольжение. У того же Макдэвида кроссовер суперский», — заявил он.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Овечкин, попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

«Флорида» сыграет в финале Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее белорусский игрок «Вашингтона» заявил, что будет рассказывать об Овечкине детям.