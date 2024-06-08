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«Спартак» призвали отказаться от трансферов

Тренер Гладилин призвал «Спартак» отказаться от летних трансферов

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Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью Legalbet заявил, что красно-белым не стоит зацикливаться на трансферах в межсезонье.

По его словам, в прошедшем сезоне футболисты столичного клуба проявили себя не во всей красе, поэтому им необходимо прибавить, чтобы в новом сезоне показать лучший результат.

«Спартаку» не нужны никакие трансферы и усиления. Всем игрокам необходимо вернуться в оптимальную форму и прибавить в игре. В прошедшем сезоне все без исключения сыграли на уровне тройки или максимум четверки с минусом», — заявил Гладилин.

«Спартак» занял пятое место в Российской премьер-лиге, набрав 50 очков в 30-ти турах, а также остановился в шаге от выхода в Суперфинал Кубка России, уступив калининградской «Балтике» в финале Пути регионов (0:1). По ходу сезона руководство красно-белых отправило в отставку Гильермо Абаскаля. В качестве исполняющего обязанности главного тренера сезон завершал Владимир Слишкович, а 16 мая красно-белые объявили о назначении на этот пост Деяна Станковича.

Ранее было названо условие для борьбы «Спартака» за чемпионство

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