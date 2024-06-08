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ЦСКА победил «Зенит» и выиграл Суперкубок России

ЦСКА победил «Зенит» в матче за Суперкубок России по женскому футболу

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Футболистки московского ЦСКА обыграли соперниц из петербургского «Зенита» и выиграли Суперкубок России по женскому футболу.

Поединок состоялся в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Встреча завершилась с минимальным счетом — 1:0. Единственный гол в этом поединке оформила футболистка армейского клуба Дарья Яковлева, которая отличилась на 81-й минуте.

Для ЦСКА подобный трофей стал первым в истории клуба, до этого клуб трижды терпел поражение при попытке взять трофей.

В 2023 году эти команды также встречались в матче за Суперкубок России. В том противостоянии «Зенит» и ЦСКА в основное время сыграли вничью со счётом 1:1, а в послематчевой серии пенальти со счётом 5:4 победили сине-бело-голубые.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее матч сборной России против Белоруссии назвали идеальным.

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