Булыкин объяснил, что может помешать Сафонову перейти в «ПСЖ»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что российскому голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову многое может помешать перейти в «ПСЖ». Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Это и международная обстановка, и личная ситуация, и законодательство. Посмотрим, как все сложится. Я желаю Матвею удачи. Желаю ему переехать в чемпионат Франции и поиграть в топ-клубе. Потому что это нереальный опыт, который получают единицы», — заявил Булыкин.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышающей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии. Позднее Сафонов вернулся в Россию.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции сезона-2023/24, опередив «Монако», который занял второе место, на девять очков. В финале Кубка Франции парижане обыграли «Лион» со счетом 2:1.

Ранее Сафонов ответил на вопрос о своем переходе в «ПСЖ».