Первая ракетка мира выиграла «Ролан Гаррос» третий раз подряд

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек выиграла Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»).

В финальном поединке полька одержала уверенную победу над представительницей Италии Ясмин Паолини. Встреча, которая продолжалась 1 час 9 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:1.

Польская спортсменка реализовала пять брейк-пойнтов из девяти (56%) и не допустила двойных ошибок. Представительница Италии сделала две двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из одного заработанного (100%).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию финального противостояния.

Свентек стала победительницей Открытого чемпионата Франции в четвертый раз. До этого она одерживала победу на «Ролан Гаррос» в 2020, 2022, 2023 годах. Также на ее счету победа в Открытом чемпионате США в 2022 году. Свентек — победительница одного Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2023); победительница 20 турниров WTA в одиночном разряде; финалистка United Cup (2024) в составе сборной Польши.

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