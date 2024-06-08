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Названа позиция, на которой «Зениту» требуется усиление

Экс-селекционер «Зенита» Баранник: «Зениту» нужен правый защитник

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Алексей Даничев/РИА Новости

Тренер-селекционер Дмитрий Баранник, работавший в московском «Локомотиве» и санкт-петербургском «Зените», высказался о том, какие позиции требуется усилить чемпионам России последних шести лет.

«Позиции для усиления команды найдутся всегда, но мне кажется, что на сегодняшний день в «Зените» должна быть укреплена позиция правого защитника. И, возможно, петербуржцам нужны новые силы в атакующей линии. Я говорю не про форвардов, а про полузащитника атакующего плана», — цитирует Баранника Legalbet.

При этом специалист считает, что даже без приобретений «Зенит» все равно останется главным фаворитом Российской премьер-лиги и в следующем сезоне благодаря высокому качеству своих легионеров. Именно иностранные футболисты сине-бело-голубых, когда находятся в форме, делают разницу между ними и остальными командами чемпионата, считает Баранник.

В сезоне-2023/24 «Зенит» выиграл свое шестое чемпионство подряд и оформил требл, прибавив к золотым медалям РПЛ также победы в Суперкубке и Кубке России.

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