«ПСЖ» не сомневается в трансфере Сафонова, несмотря на скандал с алиментами

Парижский «ПСЖ» не сомневается в том, что трансфер российского голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» будет осуществлен. Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В «ПСЖ» были в курсе ситуации Сафонова с его бывшей супругой. Эта ситуация никогда не ставила трансфер под сомнение. Клуб намерен завершить трансфер», — сообщил источник.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышающей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии. Позднее Сафонов вернулся в Россию.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции сезона-2023/24, опередив «Монако», который занял второе место, на девять очков. В финале Кубка Франции парижане обыграли «Лион» со счетом 2:1.

Ранее Сафонов ответил на вопрос о своем переходе в «ПСЖ».