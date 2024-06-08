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Нападающий «Зенита» оценил свою игру в сезоне одним словом

Нападающий «Зенита» Сергеев: я плохо выступил в прошлом сезоне

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Михаил Киреев/РИА «Новости»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Иван Сергеев остался недоволен своей игрой в завершившемся сезоне.

«Как оценю свои выступления в этом сезоне? Плохо, особенно тяжелой была весенняя часть чемпионата. Но нужно этот момент проанализировать и отпустить. Самое главное — что мы команда, и нам удалось забрать все трофеи в этом году», — цитирует футболиста Legalbet.

В сезоне-2023/24 Сергеев сыграл в 39 матчах «Зенита», отметившись в них одиннадцатью забитыми мячами и сделав пять результативных передач. Годом ранее на его счету было 14 голов и шесть голевых пасов в 34 встречах. При этом в только что завершившемся чемпионате Российской премьер-лиги Сергеев забил шесть мячей в 26 играх, в то время как в сезоне-2022/23 у него было десять мячей при таком же количестве проведенных матчей. Всего нападающий провел в составе сине-бело-голубых два с половиной года, трижды выиграв золото чемпионата России. В завершившемся сезоне на счету «Зенита» требл: победы в РПЛ, Кубке и Суперкубке России.

Ранее экс-тренер «Ростова» похвалил ЦСКА за смену наставника.

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