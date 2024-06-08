Бизнес-партнер Промеса: Квинси очень хочет играть в «Спартаке»

Бизнес-партнер форварда московского «Спартака» Квинси Промеса Павел Курьянов заявил, что игрок хочет выступать за красно-белых, передает Mash.

«Квинси соскучился по России, хочет снова играть за красно-белых и ромбик на груди», — сказал Курьянов.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».

Ранее Мария Захарова ответила на вопрос об участии МИД РФ в ситуации с Промесом.