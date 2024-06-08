Футболистка Леманн показала фото в белом топе

Известная швейцарская футболистка английской «Астон Виллы» Алиша Леманн выложила в своих соцсетях новую фотографию.

На снимке она позирует в коротком белом топе.

В октябре 2023 года в интервью YouTube-каналу Ширин Дэвид футболистка заявила, что ей предлагали более €100 тыс. за совместно проведенную ночь.

«Мне пришло сообщение, на которое я не ответила. Тот же человек отправил сообщение моему телохранителю. Сообщение прислал очень известный человек. Мы до этого встречались на одном мероприятии. В сообщении было сказано: «Я заплачу Леманн €104 тыс. за то, чтобы провести с ней ночь». Но я ответила: «Ни за что. И всего €104 тысячи?» — сказала футболистка.

Алиша Леманн начала профессиональную карьеру в «Янг Бойз». В августе 2018 года футболистка перешла в «Вест Хэм Юнайтед». В январе 2021 года Леманн арендовал «Эвертон». После завершения сезона-2020/2021 Алиша перешла в «Астон-Виллу».

Ранее ринг-герл сфотографировалась в топе и обтягивающих лосинах.