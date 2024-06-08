Журналист из Франции о трансфере Сафонова в «ПСЖ»: есть сомнения из-за того, что он русский

Работающий во Франции журналист издания La Gazzetta dello Sport Алессандро Грандессо прокомментировал возможный переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ», отметив, что в трансфере есть сомнения из-за того, что Сафонов русский, передает «Спорт-Экспресс» .

«Есть некоторые сомнения относительно того, что он русский. Возможно, из-за этого могут быть проблемы с трансфером», — сказал Грандессо.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

При этом в пятницу, 7 июня, стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышающей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где сегодня вечером она провела товарищеский матч против сборной Белоруссии.

Ранее Виталий Милонов назвал переход Сафонова в «ПСЖ» предательством.