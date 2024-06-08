Во Франции обнаружили рекламу Олимпиады с Исинбаевой и флагом России

Владас Ласицкас, муж олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, опубликовал в своих социальных сетях фотографию из Франции, на которой запечатлен рекламный плакат Олимпийских игр с Еленой Исинбаевой и российским флагом.

«Франция красиво у себя рекламирует Игры на официальном уровне. Елена Исинбаева с российским флагом», — подписал фото Ласицкас.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее стало известно, кто будет отвечать за безопасность атлетов из России на Олимпиаде.