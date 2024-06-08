Тарпищев назвал уход Джикии из «Спартака» ошибкой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал ошибкой уход футболиста Георгия Джикии из московского «Спартака», передает «Спорт-Экспресс».

«Считаю, что это неправильно. По моему субъективному мнению, он должен был остаться. Если есть люди, которые цементируют команду и прилично играют, от них нельзя избавляться», — сказал Тарпищев.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

Красно-белые по итогам сезона в чемпионате России оказались на пятом месте.

Ранее стало известно, может ли Джикия перейти в «Оренбург».