Винер рассказала, будет ли смотреть Олимпиаду

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что будет смотреть парижскую Олимпиаду, передает «Матч ТВ».

«Конечно, я буду смотреть Олимпийские игры и поддерживать наших спортсменов, которые туда поедут. Все равно буду смотреть, но иногда, когда будут возможность и время», — сказала Винер.

Международный олимпийский комитет после начала СВО обратился к международным спортивным федерациям и посоветовал отстранить российских спортсменов от участия в международных стартах. Большая часть федераций так и поступила — к примеру, в бане оказались сборные России по хоккею и футболу, российские футбольные клубы.

В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Однако ряд спортивных Федераций уже отказался от участия, к примеру, на Игры в Париж точно не поедут представители художественной и спортивной гимнастики.

Ранее стало известно, кто будет отвечать за безопасность атлетов из России на Олимпиаде.