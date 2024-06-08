Кузяев: у Сафонова получится проявить себя в «ПСЖ»

Полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев заявил, что у голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова получится проявить себя в «ПСЖ», передает «Матч ТВ».

«Французский язык непростой. В чемпионате Франции скорости повыше, интенсивности больше, игроки более атлетичны. Естественно, у Матвея получится во Франции. У него твердый характер», — сказал Кузяев.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

При этом в пятницу, 7 июня, стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышающей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где сегодня вечером она провела товарищеский матч против сборной Белоруссии.

Ранее тренер Валерий Гладилин заявил, что вратарь Сафонов готов к уровню «ПСЖ».