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Мостовой: можно сказать, что сборная России сыграла здорово с Белоруссией

Экс-футболист Мостовой: Россия сыграла здорово с Белоруссией

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой заявил, что Россия сыграла здорово в товарищеском матче с Белоруссией, передает «Чемпионат».

«Можно сказать, что наша сборная сыграла здорово. Но многие скажут: «А Белоруссия что делала?» Наши молодцы, сыграли хорошо, но оценивают матч по сопернику», — сказал Мостовой.

Встреча, которая прошла в Минске, завершилась со счетом 4:0.

В составе российской команды точными ударами отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин, а также Федор Чалов, который оформил дубль.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что его удивила игра России в матче с Белоруссией.

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