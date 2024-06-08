Сафонов вернулся в Москву после матча с Белоруссией

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов вернулся в Москву после товарищеского матча национальной команды с Белоруссией, передает «Матч ТВ».

Встреча, которая прошла в Минске, завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян. Сафонов вышел на поле на первый тайм.

Ранее сообщалось о том, что Сафонову запрещен выезд из России из-за задолженности по алиментам в размере 60 миллионов рублей. Теперь его трансфер во французский «ПСЖ» находится на грани срыва.

В чемпионате России «Краснодар» занял второе место, отстав на одно очко от петербургского «Зенита», который стал чемпионом в шестой раз подряд.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал позорищем скандал вокруг Сафонова по невыплате алиментов.