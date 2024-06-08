Глушаков о победе сборной России над Белоруссией: могли сыграть поактивнее

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от товарищеского матча против Белоруссии, отметив, что ему понравился результат и атмосфера на стадионе, передает «Матч ТВ».

«Не понравилось, что чуть засушили игру после второго гола. Могли сыграть поактивнее. Команда выиграла закономерно. Ушла в хорошем настроении на отдых», — сказал Глушаков.

Встреча, которая прошла в Минске, завершилась со счетом 4:0.

В составе российской команды точными ударами отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин, а также Федор Чалов, который оформил дубль.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее Александр Мостовой назвал избиением победу России над Белоруссией.