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«ПСЖ» может оштрафовать Сафонова

Юрист Федореев допустил, что «ПСЖ» оштрафует вратаря Сафонова

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский вратарь Матвей Сафонов может быть оштрафован французским клубом «Пари Сен-Жермен», если у него уже существуют договоренности с клубом и он не сможет в назначенный срок приступить к выполнению своих обязанностей. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил спортивный юрист Валерий Федореев.

«В российском спортивном праве, если игрок не приступил к выполнению обязанностей по контракту, то есть, не вышел в назначенный срок, у клуба появляется возможность аннулировать контракт. Не исключаю, что во Франции похожая схема, может быть, прописаны еще и штрафные санкции», — сказал Федореев.

Пока что «ПСЖ» не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

При этом в пятницу, 7 июня, стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышающей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где сегодня вечером она сыграет товарищеский матч против сборной Белоруссии.

Ранее стало известно, что Белоруссия может не выпустить Сафонова в ЕС.

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