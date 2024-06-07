ХК «Сибирь» отсудил у предпринимателя компенсацию за продажу наклеек на OZON

Хоккейный клуб «Сибирь» через суд взыскал с бизнесмена 10 тыс. рублей из-за того, что тот продавал наклейки с логотипом клуба на маркетплейсе OZON. Об этом сообщает Сиб.фм.

По его данным, представители хоккейного клуба выяснили, что наклейки новосибирский бизнесмен продавал без права на товарный знак. После этого они выявили несколько товаров и направили бизнесмену претензию с требованием выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав. Однако мужчина проигнорировал его.

«Клуб подал иск в Арбитражный суд и потребовал от бизнесмена 100 тыс. рублей компенсации. Суд удовлетворил требования клуба только частично и взыскал с бизнесмена 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В мае сообщалось, что российская ассоциация аптечных сетей (РААС) обнаружила в продаже на маркетплейсе Ozon контрафактные лекарства турецкого производства. Участник РААС обратил внимание на то, что на площадке можно купить рецептурные препараты — противоопухолевый Тамоксифен 20 мг и противовоспалительный Преднол 4 мг.

Ранее российский хоккей призвали серьезно реформировать.